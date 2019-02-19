أوروبا تبدي استعداداً لزيادة المساعدات لاقليم كوردستان والعراق

2019/02/19 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعربت بلجيكا والاتحاد الاوربي، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الجانبين لتوسيع علاقاتهم الثنائية مع اقليم كوردستان والفرص التجارية والاستثمارية والاستمرار في تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اقليم كوردستان وتهيئة الارضية الملائمة لاعادتهم الى ديارهم.

وجاء في بيان لمجلس امن الاقليم ورد لشفق نيوز، ان مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل نائب رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو ومفوض الاتحاد الاوربي للمساعدات الانسانية وادارة الازمات كريستوس ستايليناديس والوفد المرافق لهم.

وقال البيان انه فضلا عن مناقشة التطورات والاحداث وتاثيرات حرب الارهابيين في المنطقة وتنمية العلاقات الثنائية والفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين والمساعدات الانسانية والتنسيق مع الاتحاد الاوربي.

واضاف البيان ان بارزاني شكر الشعب والحكومة البلجيكية للمساعدات التي قدموها لقوات البيشمركة في الحرب ضد الارهاب، متمنيا اتوسيع المساعدات بلجيكا والاتحاد الاوربي لاعمار المنطقة ومساعدة النازحين واللاجئين في اقليم كوردستان وتهيئة ارضية ملائمة لعودة النازحين الداخليين في العراق الى ديارهم.

واشار البيان الى ان نائب رئيس الوزراء البلجيكي عبر عن تقديره للتضحيات التي قدمتها قوات البيشمركة وسلط الاضواء على اهداف زيارته التي تتلخص في مساعدة اقليم كوردستان والعراق، مبينا انه هنا لتقييم الاوضاع واحتياجات الاقليم والعراق ومعلنا عن استعداد بلاده لتنمية علاقاته في المجالات المختلفة.

ونوه البيان الى ان مفوض الاتحاد الاوربي للمساعدات الانسانية وادارة الازمات اشار الى دور اقليم كوردستان في ايواء هذا العدد الكبير من النازحين واللاجئين، معربا عن استعداد الاتحاد الاوربي لزيادة المساعدات الانسانية والتنسيق في جميع المجالات.

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