عبد المهدي: العراقيون وراء جعل العالم أكثر أمناً ولا وجود لقواعد أجنبية بالبلاد

2019/02/19 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، ان العراقيين وراء جعل العالم اكثر امناً وسلماً.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان "العالم اليوم اكثر امناً وسلماً، بسبب التضحيات الكبيرة التي بذلها العراقيون في القضاء على تنظيم داعش".

وأوضح ان "العراق معني بتطورات المعارك في سوريا، وتطهير اخر جيب من تنظيم داعش".

وبين ان "جميع القواعد العسكرية الموجودة في العراق هي عراقية، ولا وجود لقواعد اجنبية".

وبشأن الاضراب الاخير للمعلمين في محافظات الوسط والجنوب، بين عبد المهدي ان "مطالب المعلمين مشروعة، وسنعمل على تنفيذها".

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