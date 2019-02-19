انتهاء اختبار صاروخ جوي روسي حديث

2019/02/19 | 20:29

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إطلاق صاروخ "برونيبويشيك" الروسي

انتهت روسيا من اختبار صاروخها الجوي الجديد من طراز "إس-80 إف بي" (برونيبويشيك).

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مدير عام شركة "تيخماش" المصنعة للصاروخ، فلاديمير ليبين، قوله إن مقاتلات "سو-25" التكتيكية ومروحيات "مي-8" ستتزود بـ "برونيبويشيك".



وبمقدور الصاروخ تدمير أي هدف بري واختراق أي حاجز يحميه.



ويمكن أن ينفجر أمام الهدف أو خلفه على حد سواء، وذلك حسب برمجة أجهزة تفجيره.وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن "برونيبويشيك" لا يختلف عيارا وشكلا عن الصاروخ الجوي غير الموجه عيار 80 ملم، الذي لا يزال في حوزة سلاح الجو التكتيكي الروسي.



إلا أن إمكاناته القتالية تزيد 5 أو 6 أضعاف عن الإمكانات القتالية لسابقه.وقال فلاديمير ليبين، إن موعد تسليم الصاروخ الجديد للجيش الروسي لم يحدد بعد.المصدر: سلاح روسيا

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