الدفاع تعزز حماية الحدود العراقية السورية بلواء آلي جديد

2019/02/19 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، لواء آليا للمشاركة بتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في قضاء القائم .

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