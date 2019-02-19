جهاز المخابرات يُلقي القبض على منتحلي صفة مسؤولين في رئاسة الوزراء

2019/02/19 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على منتحلي صفة مسؤولين برئاسة الوزراء.

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