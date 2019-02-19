أوروبا تبدي استعدادًا لزيادة المساعدات لإقليم كردستان والعراق

2019/02/19 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت بلجيكا والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الجانبين لتوسيع علاقاتهم الثنائية مع إقليم كردستان والفرص التجارية والاستثمارية والاستمرار في تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في إقليم كردستان وتهيئة الأرضية الملائمة لاعادتهم الى ديارهم.

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