2019/02/19 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اللواء حربية : قوات الحشد الشعبي ستشترك بالواجبات الأمنية في كركوك

19/02/2019 19:44:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، الثلاثاء، أن قوات الحشد الشعبي ستشترك في الواجبات الأمنية بالمحافظة.

وذكر بيان لحربية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "المقر المتقدم في محافظة كركوك سيقوم بعملية اعادة انتشار لكافة القطعات الأمنية في محافظة كركوك، فضلا عن الاشراف على عمل كافة القطعات داخل المحافظة وخارجها من اجل توفير الأمن ومعلومات موحدة".

وأضاف حربية، أنه "ستكون هناك عمليات مشتركة خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم اشراك الحشد الشعبي في واجباتنا بجميع مناطق كركوك من اجل ان يكون هناك تجانس باداء الواجبات"، مشيرا إلى أنه "سيتم تشكيل لجان لإعادة النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة".

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