الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين بريف حماة الشمالي

2019/02/19 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدفت وحدات من الجيش تحركات ونقاط تمركز المجموعات الإرهابية في

قرى خربة ناقوس والجنابرة وتل الصخر بريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات الجيش السوري نفذت عمليات مكثفة على

مواقع إرهابيي الحزب التركستاني في أطراف بلدة الزيارة بسهل الغاب

الشرقي وأوقعت بينهم قتلى ومصابين.ونوهت الى إن وحدات الجيش السوري

دمرت أوكاراً للإرهابيين في أطراف بلدتي القاهرة وتل الصخر في ريف

حماة الشمالي الغربي.

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