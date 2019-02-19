2019/02/19 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيطرت القوات اليمنية المشتركة على عدد من المواقع التابعة للجيش

السعودي جنوب جبل النار قبالة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن القوات اليمنية استهدفت تجمعات للجنود

السعوديين بصاروخ زلزال واحد في عسير، كما أطلقت صاروخ زلزال واحد

على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة

نجران.وأضاف المصدر أنه تم استهداف تجمعٍ للمرتزقة وآلياتهم في

منطقة الصوح قبالة نجران.وأغارت القوات المشتركة على مواقع الجيش

السعودي ومرتزقته غرب السديس، وأفشلت قوات الجيش اليمني واللجان

الشعبية محاولة تسللٍ للمرتزقة باتجاه موقع الحماد، وأوقعت قتلى

وجرحى في صفوفهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات اليمنية تسيطر على مواقع تابعة للجيش السعودي قبالة جيزان) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات اليمنية تسيطر على مواقع تابعة للجيش السعودي قبالة جيزان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).