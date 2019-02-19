خلال لقائه المشهداني|| صالح يشدد على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية بين الأطراف الوطنية

2019/02/19 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ رئيسُ الجمهوريةِ برهم صالح ضرورةَ تجاوزِ الخلافاتِ السياسيةِ بين الأطرافِ الوطنيةِ واعتمادِ الحوارِ والتفاهمِ لتحقيقِ الاستقرارِ في البلاد

صالح خلالَ استقبالِهِ في قصر السلام ببغداد،

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