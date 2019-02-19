بشير حداد يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة العراقية

2019/02/19 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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إستقبل اليوم نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.



بشير حداد بمكتبه في بغداد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد السيد ( جوي هد ) ، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة العراقية والأحداث الجارية في المنطقة، وعدداً من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، منها إستكمال تشكيل حكومة عبدالمهدي، والجهود المبذولة لتشكيل حكومة أقليم كوردستان ، بالإضافة الى عمل مجلس النواب للفصل التشريعي القادم.

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