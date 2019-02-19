لواء المشاة الالي السابع والثلاثون يشارك في تامين الحدود العراقية السورية

2019/02/19 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يستمر الجيش العراقي بتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا حث يقوم لواء المشاة الالي السابع والثلاثون التابع للفرقة المدرعة التاسعة بتامين الشريط الحدودي في قضاء القائم من نهر الفرات وصولا الى نهاية الشريط الحدودي في القضاء، ويعتبر هذا اللواء هو احتياط واسناد للقوات الموجودة على الشريط الحدودي ويكون عمله وفق خطط محكمة عن طريق ربايا ونقاط منشرة على طول الشريط الحدودي الهدف منها هو الحماية التامة للحدود العراقية السورية لمنع تسلل عصابات داعش الاجرامية داخل الاراضي العراقية، وكان له صولات وجولات في العديد من معارك التحرير في العديد من المدن العراقية ومن جانبه، اكد ضباط ومراتب لواء المشاة الالي السابع والثلاثين على استعدادهم التام في الدفاع عن ارض العراق ضد اي خطر يحدث مؤكدين انهم سيكونون سور للوطن وسيضحون بالغالي والنفيس من اجل سلامة العراق والعراقيين.

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