خبير أمني يكشف معلومات مهمة عن البغدادي وتحرك داعش في العراق

2019/02/19 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف الخبير الأمني عبد الكريم خلف، معلومات مهمة عن ما يسمى بزعيم داعش الإرهابي "أبو بكر البغدادي".

وقال خلف لوكالة {الفرات نيوز} ان" البغدادي حالياً محاصر في فريق ضيق وهو يتنقل بطرق صعبة جداً للتخلص من الاعاقات وأجهزة الاستخبارات العراقية والسورية التي تلاحقه".وأشار الى ان" هناك بنى تحتية وضعها داعش في مناطق الصحراء ولازال الخطر قائم وعلى المواطنين خارج المدن توخي الحذر وان يسلكوا الطرق الرئيسية والمحمية من قبل الدولة".وأوضح خلف، ان" العجلتين التي هاجمت وقتلت عدد كبير من المدنيين في مناطق صحراء غرب منطقة الحضر ومكحول والنخيب جميعها خالية من القوات المسلحة"، مشيرا الى انه" لا يوجد نشاط متنامي لداعش؛ لكن ان نذهب هكذا كأهداف سهلة هو الخطر وعلى المواطنين التنقل على الطرق المحمية".



وأضاف، ان" الان الأوامر التي صدرت للجيش والقوات المسلحة تفتيش وتدمير لهذه الانفاق والمواقع المتوقعة ان يتواجد فيها داعش"، مبينا ان" الخطر موجود وهو يشمل تعامل الناس وعليهم ان يعوا ان المخاطر مازالت موجودة"، لافتا الى" التصريحات بعودة نشاط داعش مبالغ فيه".وتابع خلف، ان" داعش الإرهابي يعمل بشكل سري وتحت الأرض يتنقل بمجموعات صغيرة وما يقوم به اما عمليات خطف او قتل والاختفاء من هذه المناطق"، منوها الى ان" كل مجموعة لا تتجاوز افرادها أكثر من {6} اشخاص فقط"، لافتا الى ان" البعض يريد ان يهول من قدرة داعش".انتهى

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