2019/02/19 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد المدير الإداري لنادي الشرطة، هاشم رضا، أهمية مواجهة فريقه، أمام الكرخ، والتي ستقام يوم الخميس المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري.

وقال رضا، في تصريح صحفي، إن "المباراة في غاية الأهمية حيث نسعى لحسم صدارتنا للدوري بانتهاء المرحلة الأولى من خلال تجاوز فريق الكرخ".وتابع "تعد المباراة مهمة لأنها ستكون ذات فائدة مزدوجة أولا لضمان الصدارة، وثانيا لإبعاد أحد الأندية المنافسة على اللقب".وأوضح أن فريق الكرخ فريق مميز واجتهد في الموسم الحالي، وهو يجني ثمار هذا الاجتهاد بدليل أنه ومع قرب نهاية المرحلة الأولى يحتل المركز الثاني ما يدلل على قوة الفريق، وهو ما يعني أن المباراة لن تكون نزهة بل إنها ستكون بجهد بدني عال وتتطلب تركيزا أعلى.وأشار إلى أن الشرطة يعيش حالة جيدة من الاستقرار وهناك إصرار من الجميع للتتويج باللقب، وبالتالي نحن مطالبون بجدية عالية في جميع المباريات.يشار إلى أن الشرطة استعاد عددا من لاعبيه المصابين من بينهم مهدي كامل وسعد عبد الأمير ووليد سالم والحسن ديالو وعمار عبد الحسين.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة: لقاء الكرخ لن يكون نزهة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة: لقاء الكرخ لن يكون نزهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).