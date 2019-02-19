2019/02/19 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، عن توقيع الحكومة المحلية مذكرة تفاهم مع شركة ( سي جي هانسوم ) الصينية ، لتطوير البنى التحتية في المحافظة .وذكر الدخيلي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المذكرة نصت على تطوير واقع البنى التحتية في قطاعات الصحة والطرق والجسور والصرف الصحي “.ولفت الى ان ” توزيع المشاريع يكون حسب الحاجة ونسب المحرومية في المحافظة ، و تمول من اموال القرض الصيني الذي منح للحكومة الاتحادية “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة صينية لتطوير البنى التحتية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة صينية لتطوير البنى التحتية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).