محمد نجيب.. مأساة رئيس منسي تلخّص حلما مصريا موؤودا

2019/02/19 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “كنت رئيسا لمصر”، لم يكن هذا مجرد عنوان لمذكرات شخصية، بقدر ما كان صرخة تذكير بالحقيقة التي كادت أن تغيب في دهاليز

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