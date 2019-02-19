محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع ترقب المحادثات التجارية

2019/02/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انتظار المستثمرين لتفاصيل جديدة بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وقادت أسهم البنوك خسائر البورصات الأوروبية بقيادة سهم "إتش.إس.بي.سي" الذي تراجع بنحو 4% بعد أن جاءت الأرباح السنوية أقل من توقعات المحللين.





كما تبدأ اليوم جولة جديدة من المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن، وهي السادسة من نوعها وسط آمال من جانب المستثمرين في أن يتوصل أكبر اقتصادين في العام لاتفاق ينهي الخلافات التجارية القائمة بينهما.





أظهرت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي، فيما تحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا للشهر الرابع على التوالي.





وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 368.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6% عند 7179.1 نقطة.





وارتفع مؤشر "داكس" الألماني هامشياً بنسبة 0.09% مسجلاً 11309.2 نقطة، بينما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2% عند 5160.5 نقطة.





وبحلول الساعة 5:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2% عند مستوى 1.1335 دولار.





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