الإسترليني أعلى 1.30 دولار مع ترقب تطورات البريكست

2019/02/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني أعلى مستوى 1.30 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب مفاوضات رئيسة الوزراء البريطانية والمفوضية الأوروبية بشأن البريكست.





وارتفعت العملة البريطانية عند أعلى مستوى منذ بداية الشهر الجاري مع انتظار المستثمرين لنتائج المفاوضات المقرر أن تتم بين تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر غداً الأربعاء.





ومن جانبه، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن الاجتماع بين ماي ويونكر سيكون خطوة هامة في عملية البريكست.





ومن المقرر أن تتم عملية مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل سواء تم التوصل لصفقة من عدمه.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت أجور العاملين في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة منذ 2008 في الربع الأخير من العام الماضي، فيما استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى منذ عام 1975.





وبحلول الساعة 4:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.9% عند مستوى 1.3042 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 1 فبراير الجاري.





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