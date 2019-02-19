الصين تصنع

2019/02/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة تصنيع حربي صينية عن تصميمها لسفن حربية روبوتية صغيرة، يمكنها أن تعزز القدرات البحرية الصينية وتفوقها على نظيرتها الأميركية الموجودة غربي المحيط الهادئ،

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