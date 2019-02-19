دوري أبطال آسيا.. اكتمال اندية مجموعة الزوراء

2019/02/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتملت اضلاع مجموعة نادي الزوراء في دوري أبطال آسيا بعد انتهاء مباريات الملحق المؤهل للبطولة.وتضم مجموعة الزوراء كل من الوصل الاماراتي والنصر السعودي وذوب هان

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