المخابرات العراقية: القبض على منتحلي صفة مسؤولين في رئاسة الوزراء

2019/02/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على منتحلي صفة مسؤولين برئاسة الوزراء.

وقال الجهاز في بيان "إستمراراً لسلسلة الإنتصارات العسكرية والأمنية والإستخبارية التي حققها أبناء العراق على عصابات داعش الإرهابية ولترسيخ الأمن المتحقق بفضل تلك التضحيات واستكمالاً لدور أجهزتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون من خلال الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ابتزاز المواطنين والاحتيال عليهم، تمكن أخوانكم في جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على شبكة تمارس عمليات التزوير وإنتحال صفة مسؤولين في رئاسة الوزراء وكذلك إنتحال صفة ضباط في الجهاز وهم كل من المدعو (اسعد علي قاسم محمد، هشام عباس عطية عبد، موفق إبراهيم جبير، ومازن حسام عبد الرحمن)".

واضاف البيان "اتصل المتهمون المذكورون بعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى وقاموا بابتزازهم مادياً وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد متابعة دقيقة لأنشطتهم ورصد جميع تحركاتهم وتهيئة الفرص المناسبة لضبطهم بالجرم المشهود وقد ضُبِطَ بحوزتهم عدد من الأختام المزورة لوزارتي النفط والتربية فضلاً عن أسلحة مختلفة بالأضافة إلى عدد من شرائح الهاتف النقال وقد دونت اعترافاتهم قضائياً باشراف محكمة تحقيق الكرخ وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في كل من محافظتي بغداد وكربلاء".

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