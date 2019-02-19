سائرون: 7 مرشحين لوزارة الداخلية.. وسنجتمع مع الفتح

2019/02/19 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، اليوم الثلاثاء، وجود 7 مرشحين لوزارة الداخلية في كابينة عادل عبدالمهدي، فيما اشار الى ان تحالفه سيعقد اجتماعات مع تحالف الفتح بشأن الاتفاقات المبرمة.وقال العميري في حديث صحفي ان"هناك 7 مرشحين لوزارة الداخلية، بعضهم مستقل واخرين من ترشيحات الكتل السياسية"، مبينا انه"لا يوجد اتفاق رسمي على ترشيح احدهم بصيغة نهائية لتقديمه الى مجلس النواب لمنحه الثقة".

واضاف، ان"مرشح وزارة الدفاع سيكون من القائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي، والى الان لا يوجد مرشح نهائي لها"، لافتا الى ان"جميع الكتل السياسية متفقة على انهاء ملف تشكيل الحكومة مع بداية الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب".

واشار الى، ان"تحالفه عقد مع تحالف الفتح اجتماعين وسيكون هناك اخرى خلال الايام المقبلة، لبحث ما تم الاتفاق عليه ومن بينها استكمال التصويت على الحكومة".

ورجح العميري ان يتم التصويت على الكابينة المتبقية خلال الجلسة الاولى من الفصل التشريعي المقبل.

ومنح مجلس النواب في 24 تشرين الاول الماضي، الثقة الى الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي، فيما تبقت 4 وزارات وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية شاغرة الى الان.انتهى/س

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