داعش يحاصر 200 أسرة في سوريا

2019/02/19 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، فيما أشارت إلى أن أن مقاتلي التنظيم الإجرامي يمنعون بعضها من الفرار.وقالت باشليه في بيان: "كثير منها (الأسر)...لا يزال يتعرض (أيضا) لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض".

من جهته، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم باشليه في إفادة، إن القانون الدولي يلزم قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها الولايات المتحدة وتهاجم التنظيم الإرهابي باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب.انتهى/س

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