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بالأسماء..



المخابرات تكشف تفاصيل حملة اعتقالات اليوم

العراقامن

بالأسماء..



المخابرات تكشف تفاصيل حملة اعتقالات اليوم

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:21

جهاز المخابرات العراقي

كشف جهاز المخابرات العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حملة الاعتقالات التي قام بها اليوم، ضد محتالين، فيما نشر اسماء المعتقلين.

وقال الجهاز في بيان تلقته "الغدير"، إنه "عناصر جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من إلقاء القبض على شبكة تمارس عمليات التزوير وإنتحال صفة مسؤولين في رئاسة الوزراء وكذلك إنتحال صفة ضباط في الجهاز".

واضاف، أن الملقى عليهم القبض "هم كل من المدعو (اسعد علي قاسم محمد ، هشام عباس عطية عبد ، موفق إبراهيم جبير و مازن حسام عبد الرحمن)، حيث اتصل المتهمون المذكورون بعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى وقاموا بابتزازهم مادياً".وتابع: "وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد متابعة دقيقة لأنشطتهم ورصد جميع تحركاتهم وتهيئة الفرص المناسبة لضبطهم بالجرم المشهود وقد ضُبِطَ بحوزتهم عدد من الأختام المزورة لوزارتي ( النفط ، التربية ) فضلاً عن أسلحة مختلفة بالأضافة إلى عدد من شرائح الهاتف النقال وقد دونت اعترافاتهم قضائياً باشراف محكمة تحقيق الكرخ وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في كل من محافظتي (بغداد وكربلاء المقدسة)".واشار الجهاز، الى ان "هذه العملية تعد الحملة الاولى لمجموعة من العمليات التي سيقوم بها جهازنا لمتابعة كل الفاسدين الذين يقومون بابتزاز المسؤولين والمواطنين والاحتيال عليهم".انتهى...س ح

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