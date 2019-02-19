العتبة الانتخابية بتونس.. حل لأزمة الحكم أم إقصاء سياسي؟

2019/02/19 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظر البرلمان التونسي في مشروع قانون ينقح القانون الانتخابي بإدراج عتبة انتخابية بنسبة 5% بداية من انتخابات 2019.ويؤكد المدافعون عن فرض

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