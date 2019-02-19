إطلاق نار وهجوم بالسلاح الأبيض في مدينة فرنسية

2019/02/19 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، سقوط جرحى في إطلاق نار وهجوم بسلاح أبيض وسط مرسيليا جنوب فرنسا.وقالت الوسائل إن “الشرطة الفرنسية تدخلت فور وقوع الحادث، ونجحت في إيقاف الشخص الذي هاجم المارة بسلاح أبيض، بعد إطلاق النار عليه”.هذا ولم تذكر الوسائل تفاصيل اكثر عن الحادث.

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