مصدر أممي:

2019/02/19 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - وكالاتكشفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة في سوريا، وأن مقاتلي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.وقالت باشليه في بيان: إن "كثيراً منها (الأسر) لا يزال يتعرض لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض"، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في إفادة: إن "القانون الدولي يلزم قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها الولايات المتحدة وتهاجم التنظيم المتشدد باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب".ويحتفظ التنظيم بالكثير من المدنيين كرهائن، في الوقت الذي تمشط "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من أمريكا، المناطق لإخراج قوات "داعش" منها.

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