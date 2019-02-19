النقل تعلن اعتماد الشركة العامة لسكك الحديد كناقل وطني

2019/02/19 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

أعلنت وزارة النقل

،اليوم الثلاثاء، إلزام كافة الجهات الرسمية الحكومية باعتماد الشركة العامة لسكك الحديد

كناقل وطني.

وقال مدير عام

السكك سلام جبر سلوم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم اعتماد

السكك الحديد كناقل وطني، خلال الجلسة السادسة للجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية وبحضور

الجهات المعنية في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان”.

وأوضح “يعد

هذا القرار ملزماً لجميع الجهات الحكومية”، مؤكدا ان “الشركة جاهزة لنقل

مختلف الحمولات إلى جميع محافظات البلاد وباسعار تنافسية”.

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