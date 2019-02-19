2019/02/19 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

أعلنت قيادة شرطة

محافظة البصرة، الثلاثاء، القاء القبض على تاجر مخدرات كبير في المحافظة، مبينة انه

حاول مهاجمة القوات الامنية بقنبلة يدوية.

وقال اعلام القيادة

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،إنه ” بعد ورود معلومات عن مكان

تواجد احد اكبر تجار المخدرات في المحافظة

على الفور تم تشكيل فريق عمل بأشراف قائد شرطة محافظة البصرة وقوات قسم شؤون المخدرات

والمؤثرات العقلية في البصرة”.

واضاف: “وبعد

التحري وجمع المعلومات ووضع خطة محكمة للإيقاع به وبعملية نوعية تم القاء القبض عليه

بعد محاولته مهاجمة القوة المداهمة برمانة يدوية، الا ان المهنية العالية لرجال قسم

شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية حالت دون إصابة ايا من رجال شرطة البصرة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

22

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تاجر مخدرات كبير في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تاجر مخدرات كبير في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).