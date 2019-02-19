2019/02/19 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / محافظ المثنى : تعهد وزارة التجارة بانشاء سايلو معدني بطاقة ٦٠ الف طن

19/02/2019 20:52:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلن محافظ المثنى احمد منفي جوده ، الثلاثاء ، عن تعهد وزارة التجارة بتنفيذ طلبات المحافظة بينها انشاء سايلو معدني بطاقة ٦٠ الف طن.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "جاء ذلك خلال لقائه في بغداد، وزير التجارة محمد هاشم العاني وجرى خلال اللقاء بحث المحافظ ملف البطاقة التموينية".

وطالب المحافظ خلال اللقاء، "بتجهيز المحافظة بمواد البطاقة التموينية المتأخرة من عام ٢٠١٨"، مشددا على "وجود احتياطي آخر لمدة ٦ اشهر من موادها في المخازن من اجل عدم تأخيرها على المواطنين، وانشاء سايلو معدني بطاقة ٦٠ الف طن في المحافظة لخزن المحاصيل الإستراتيجية".





واكد، "اهمية تعيين موظفين جدد في الشركة العامة لتجارة الحبوب لوجود نقص في الكادر الوظيفي، وتعيين مهندسين زراعيين تكون الاولوية للعقود والأجراء".





من جانبه اعلن الوزير تفاعله مع مطالب المحافظ، مؤكداً على انه "سيعمل على تنفيذها في الفترة القليلة المقبلة".

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