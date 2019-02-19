حريق يقضي على سبعة أطفال لعائلة سورية في كندا

2019/02/19 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأدى حريق شب في دار بمدينة هاليفاكس الكندية إلى وفاة سبعة أطفال لعائلة واحدة.وأعلنت شرطة مدينة هاليفاكس الكندية أن حريقاً شب ليلة الثلاثاء في منزل بالمدينة وأدى إلى وفاة سبعة أطفال لعائلة واحدة، وأن الوالدين نقلا إلى المستشفى في حالة صحية غير مستقرة.وتفيد المعلومات المتوفرة بأن الضحايا سوريون وتتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 سنة.وذكر جيران العائلة أنهم سمعوا في وقت متأخر من الليل دوياً تبعه اندلاع الحريق في المنزل.وتقول الشرطة إنها تحقق في أسباب اندلاع الحريق وستعلن عن النتائج عند التوصل إليها.

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