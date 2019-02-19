16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب لإعلانه حالة الطوارئ

2019/02/19 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت 16 ولایة أمریكیة، الیوم الثلاثاء، دعوى قضائیة على الرئیس الامریكي دونالد ترامب لوقف حالة الطوارئ القومیة التي أعلنھا للحصول على التمویل اللازم لبناء جدار أمني على الحدود مع المكسیك.جاء ذلك بعد أیام على تفعیل ترامب سلطاته الخاصة بإعلان الطوارئ لتجاوز الكونغرس وتأمین التمویل اللازم للمشروع المثیر للجدل.وتدفع صحیفة الدعوى التي رفعت أمام […]

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