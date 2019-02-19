أمانة بغداد تهدد الشركة المسؤولة عن صيانة سريع الشعلة

2019/02/19 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

هددت أمانة بغداد،

الثلاثاء، الشركة المسؤولة عن صيانة سريع الشعلة شمال غربي العاصمة، باتخاذ اجراءات

قانونية في حال لم تنجز العمل خلال الفترة المحددة.

وقالت الامانة

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها امهلت “الشركة الموكلة باعمال

صيانة وتاهيل الطريق السريع صلاح الدين (سريع الشعلة شمال غربي بغداد) شهراً واحداً

فقط”.

واضافت:

“وفي حال لم تنجز الاعمال الخاصة بالطريق وحسب السقف الزمني المحدد ستقوم الامانة

باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة”.

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