مجلس الوزراء يصوت على قرارات منها تخص البصرة

2019/02/19 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وجرت مناقشة العديد من مشاريع القرارات المعدّة لجدول الاعمال.

ووافق مجلس الوزراء على القيام بحملة لتحسين خدمات الماء والكهرباء والبنى التحتية في محافظة البصرة والاسراع بالتنفيذ والانجاز.

وواصل مجلس الوزراء إستكمال مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء بدءاً من الفصل السابع ( المادة 28 ) المتعلق بمكتب رئيس مجلس الوزراء .

وقرر المجلس اضافة ممثل الى لجنة التدقيق والتحري والتحقيق المؤلفة بموجب قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012.

كما قرر المجلس الاستمرار بتوفير الاحتياجات الاساسية للعوائل النازحة والعائدة من المواد الاغاثية المختلفة .

ولإكمال صيانة الوحدات الغازية تم التصويت على الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة بحسب العقد مع شركة ( GE ) ووزارة الكهرباء .

واقرّ المجلس توصيات الاجتماع المختص بحسم موضوع نقل العجلات والممتلكات الاخرى التي بذمة المديريات المنقولة من الوزارات الى المحافظات بموجب القانون .

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