2019/02/19 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

twitter.com/EUAmbIraq

مؤتمر صحفي لوزير التخطيط العراقي وسفير الاتحاد الأوروبي في العراق

وقعت وزارة التخطيط العراقية، الثلاثاء، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشاريع اقتصادية في البلاد بقيمة 41.5 مليون يورو.

وقال وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي في مؤتمر صحفي أعقب توقيع الاتفاق، إن "محافظة البصرة تعاني من تحديات كثيرة، وتحتاج إلى مشاريع للنهوض بها".وأضاف أن "الوزارة ستدعم هذه المحافظة، وتقف على احتياجاتها والذهاب إليها لإنجاز هذه المشاريع".EU signed a financial agreement of 41.5 M euro with Ministry of Planning for job creation and entrepreneurship support.



These funds will promote employment in Mosul & Basra as well as agricultural revival in Niniwah.



With 72.5 more committed last December, EU supports GoI plans pic.twitter.com/KkPdvgGhWf— Ramon Blecua (@EUAmbIraq) February 19, 2019من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا: "وقعنا اليوم مع وزارة التخطيط اتفاقية بمبلغ 41.5 مليون يورو من أجل تنشيط العمل وتنفيذ عدد من المشاريع في محافظة البصرة، وكذلك في بقية المدن العراقية الأخرى".وأضاف بليكوا: "الاتفاقية تأتي استكمالا لاتفاقية وقعناها في شهر ديسمبر الماضي بالتزام الاتحاد تجاه العراق من خلال توفير فرص العمل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدمية".وأكد الدبلوماسي الأوروبي التزام المنظمة الدولية بتعهداتها في مؤتمر الكويت، مشيرا إلى أن البصرة من المدن المهمة والتي تعتبر الواجهة الاقتصادية للعراق وبالتالي فإن تطويرها شي مهم للبلاد.





إقرأ المزيد

وشهدت المحافظة الجنوبية للعراق تظاهرات واسعة خلال العام الماضي، احتجاجا على تردي الخدمات فيها والمطالبة بتوفير فرص العمل.المصدر: السومرية نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 41 مليون يورو ) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 41 مليون يورو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).