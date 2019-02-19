مقاتلو الحشد الشعبي يتدربون على مكافحة المتفجرات

2019/02/19 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اختتم اللواء 20 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، دورة لمقاتليه في مكافحة المتفجرات وذلك في اطار توجيهات قيادة الحشد الشعبي باعتبار العام الحالي 2019 عام التدريب.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء 20 في الحشد الشعبي اختتم، اليوم، دورة الشهيد السعيد الشيخ عبد الودود في هندسة المتفجرات وكيفية مكافحتها.

وأضاف، أن الدورة شهدت القاء محاضرات من قبل مختصين لتطوير مهارات مجاهدي اللواء الذين تخرّجوا منها بخبرة عالية.

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