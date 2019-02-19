شركة نفط ميسان:قرب انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر ميسان للطاقة والاستثمار بدورته السادسة

2019/02/19 | 21:35

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أعلنت شركة نفط ميسان ، اليوم الثلاثاء ، عن قرب انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر ميسان السادس للطاقة والاعمار والاستثمار في مقر الشركة وتحت شعار ( استثمار الطاقة ..



ساحة إبداع ) , وللفترة من ( ٢٥ – ٢٨ ) من شهر شباط الحالي لعام 2019 .

وقال مدير عام شركة نفط ميسان الخبير المهندس عدنان نوشي ساجت ، بان المعرض يحضى برعاية وزير النفط ” ثامر عباس الغضبان ” , ودعم الحكومة المحلية في محافظة ميسان , مشيرا، الى أكثر من ٦٠ شركة أجنبية وعربية ومحلية فضلا ستشارك فضلا عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ستعرض منتجاتها المختلفة طيلة أيام انعقاد المعرض بهدف خلق فرص واعدة للاستثمار وجذب المستثمرين في مجالات الطاقة والنفط والاعمار ومختلف المجالات الأخرى .





يذكر بان شركة نفط ميسان قد احتضنت ورعت الدورات الخمس السابقة لمعرض ميسان الدولي , والتي شهدت مشاركة وصدىً واسعين من قبل الشركات المتخصصة في مجالات الطاقة والاستثمار والاعمار .

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