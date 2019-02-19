الوفد الايطالي ينهي عمله في ذي قار بعد اجراء 170 عملية

2019/02/19 | 21:36

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن انتهاء فترة عمل الوفد الطبي الايطالي في مستشفى الحبوبي التعليمي بفحص اكثر من 1000 مريض ، واجراء 170 عملية جراحية .وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار وكالة الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” الوفد الطبي الايطالي المكون من 19 مختصا في جراحة الوجه والفكين والكسور وجراحة الجملة العصبية والتخدير ، انهى عمله الذي استمر لمدة 7 ايام اجرى خلالها 170 عملية جراحية وفحص اكثر من 1000 مريض “.وتابع الجابري ان ” مهمة الوفد في المحافظة تحمل الرقم 15 ، وقام خلال زيارته السابقة من اجراء 2000 عملية جراحية وارسال 60 حالة مرضية الى ايطاليا “.

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