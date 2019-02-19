جهاز المخابرات العراقي يوضح مداهماته الأخيرة لعصابات 56

2019/02/19 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمن ,

2019/02/19 23:22

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بغداد- العراق اليوم:

كشف بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي عن العمليات التي أجرتها قواته مؤخرا بالقاء القبض على المجاميع التي اصطلح عليها في الإعلام بانها "56"..وقال الجهاز في بيانه الذي تلقّت " العراق اليوم " نسخة منه، والموجّه الى عموم ابناء شعبنا الكريم : إستمراراً لسلسلة الإنتصارات العسكرية والأمنية والإستخبارية التي حققها أبناء العراق على عصابات داعش الإرهابية ولترسيخ الأمن المتحقق بفضل تلك التضحيات واستكمالاً لدور أجهزتنا الأمنية في بسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون من خلال الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ابتزاز المواطنين والاحتيال عليهم.وأشار جهاز المخابرات الوطني العراقي الى تمكّن رجاله من إلقاء القبض على شبكة تمارس عمليات التزوير وإنتحال صفة مسؤولين في رئاسة الوزراء وكذلك إنتحال صفة ضباط في الجهاز وهم كل من :المدعو (اسعد علي قاسم محمد ، هشام عباس عطية عبد ، موفق إبراهيم جبير ومازن حسام عبد الرحمن) مبيّنا إتصال المتهمين المذكورين بعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى والقيام بابتزازهم مادياً.موضّحا ان عملية القاء القبض قد جاءت بعد متابعة دقيقة لأنشطتهم ورصد جميع تحركاتهم وتهيئة الفرص المناسبة لضبطهم بالجرم المشهود وقد ضُبِطَ بحوزتهم عدد من الأختام المزورة لوزارتي ( النفط ، التربية ) فضلاً عن أسلحة مختلفة بالأضافة إلى عدد من شرائح الهاتف النقال، ولافتا الى ان اعترافاتهم دوّنت قضائياً باشراف محكمة تحقيق الكرخ وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في كل من محافظتي (بغداد وكربلاء المقدسة).وأكّد الجهاز في بيانه، ان هذه العملية تعد الحملة الاولى لمجموعة من العمليات التي سيقوم بها لمتابعة كل الفاسدين الذين يقومون بابتزاز المسؤولين والمواطنين والاحتيال عليهم .وخلص البيان الى القول : في الوقت الذي نعاهدكم فيه على مواصلة الجهود حتى القضاء التام على الأرهابيين والمفسدين نهيب بمواطنينا الأعزاء رصد تلك الحالات وعدم التعامل مع ضعاف النفوس والتعاون مع إخوتهم في الأجهزة الأمنية والإستخبارية للإبلاغ عن أية حالات مشبوهة أو عمليات نصب وإحتيال يمكن أن تهدد أمن الوطن والمواطن.

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