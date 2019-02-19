لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية تناقش المواد القانونية المتعلقة بمحتجزي رفحاء

2019/02/19 | 21:39

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دعت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية برئاسة د.



خلف

عبد الصمد وعضوية النائب الاستاذ عبد الإله النائلي كلا من (د.



حسين

السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، السيد مازن ليلو راضي ممثل

مجلس الدولة وممثلي محتجزي رفحاء) لمناقشة المواد القانونية المتعلقة

بمحتجزي رفحاء ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4)لسنة ٢٠٠٦

المعدل بقانون رقم(35)لسنة ٢٠١٣ وتمحور النقاش حول المادتين

المتعلقتينبشمول إثبات الاحتجاز بالشهادة العيانية و قانون الإثبات رقم

(107)لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته و مسألة قانونية تشكيل لجنة إعادة النظر من

قبل المؤسسة وجميع الحاضرين كانوا متفقون على أن لا يجوز أن يشمل احد

باحكام قانون المؤسسة وهو غير مستحق بها وكذلك عدم أبعاد اي مواطن

تنطبق عليه أحكام قانونهاوتم الاتفاق على استمرار لجنة الشهداء النيابية بمتابعة الموضوع

مع مؤسسة السجناء للوصول إلى آلية تمكن المؤسسة من شمول محتجزي

رفحاء باحكام قانونها بطريقة عادلة و منصفة ومرضية للجميع

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