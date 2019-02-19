الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل طعن أربعة أشخاص

2019/02/19 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر تقرير صحفي، أن رجلا هاجم بسكين عدة أشخاص اليوم الثلاثاء، مما

أدى إلى إصابة أربعة في شارع لو كانبيير في مدينة مرسيليا جنوبي

فرنسا.

وذكرت صحيفة "لا بروفينس" الفرنسية، أنه عندما وصلت الشرطة وقع

تبادل لإطلاق النار مع الرجل،فأصيب بجروح بالغة.

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