الأمن الوطني يناقش الوضع على حدود سوريا ويقر استراتيجية مكافحة التطرف العنيف

2019/02/19 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، لمناقشة المواضيع الطارئة والمستحدثة والقضايا المطروحة على جدول أعماله.

وأطلع مجلس الأمن الوطني بحسب بيان لمكتب عبد المهدي "على تقرير تفصيلي لجهاز مكافحة الارهاب عن الوضع على الحدود العراقية السورية، والإطمئنان على الاجراءات المتخذة ومستوى الجهد الاستخباري والأمني والمراقبة والتنسيق الدائم بين القطعات العسكرية واستمرار عمليات البحث وملاحقة عناصر داعش في المناطق الصحراوية المحاذية ومراقبة الشريط الحدودي لمنع أي عمليات تسلل نحو الأراضي العراقية".وأقر المجلس "{استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب} التي قدمتها مستشارية الأمن الوطني بعد ان أجرى المجلس التعديلات والمراجعة اللازمتين ومناقشتها من جميع الجوانب".انتهى

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