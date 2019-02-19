حل مبتكر ينقذ حياة الآلاف من “مرض مميت”!

2019/02/19 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة طور علماء جامعة “Strathclyde” اختبارا جديدا للإنتان الذي يستغرق تشخيصه 72 ساعة، يمكن أن يعطي نتيجة موثوقة خلال 3 دقائق فقط.ويمكن للاختبار أن ينقذ آلاف الأرواح من الحالة المرضية القاتلة، على أمل أن يصبح متاحا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية خلال 3 إلى 5 سنوات.ويستخدم الاختبار الجديد، منخفض التكلفة، جهاز […]

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