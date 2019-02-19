كيلليني: رونالدو جعل يوفنتوس أفضل

2019/02/19 | 21:42

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يوسف حمدي فيسبوك تويتر تحدث جورجيو كيليني نجم نادي يوفنتوس عن تأثير قدوم صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو إلى السيدة العجوز.





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وكان كريستيانو رونالدو قد سجل 19 هدفًا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي تصدر بهم ترتيب الهدافين للكالتشيو.

وظهر رونالدو بشكل جيد، مما دعى جورجيو كيلليني للحديث عن التأثير الإيجابي لكريستيانو مع يوفنتوس.

⭕️ متبقي دقائق قليلة على إغلاق سوق الانتقالات 🚪فريقك يمكنه التعاقد مع لاعب واحد فقط من ضمن هؤلاء 👇من ستختار؟ 👀وفي حالة كان أحد هؤلاء لاعبًا بالفعل في فريقك المفضل فمن ستختاره لـ يزامله🤔 pic.twitter.com/hQa9yePASx— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وقال كيلليني: "لطالما عانينا بسبب رونالدو، لقد سجل العديد من الأهداف في شباك جيانلويجي بوفون، إنه حاسم في جميع الأوقات"

وأضاف: "حين تتعاقد مع أفضل لاعب في العالم لخمس مرات وبطل دوري أبطال أوروبا لخمس مرات أيضًا فإن الطموحات بالطبع تتضاعف، لقد جعل رونالدو منا فريقًا أقوى"

بعد الوداع..



رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن كريستيانو رونالدو سيكون على رأس قائمة يوفنتوس التي ستواجه أتليتيكو مدريد غدًا الأربعاء في لقاء مرتقب ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.





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