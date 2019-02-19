2019/02/19 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت روسيا من اختبار صاروخها الجوي الجديد من طراز “إس-80 إف بي” (برونيبويشيك).ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الثلاثاء, عن مدير عام شركة “تيخماش” المصنعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تختبر صاروخاً جديداً من طراز إس-80 تحمله مقاتلات “سو-25”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تختبر صاروخاً جديداً من طراز إس-80 تحمله مقاتلات “سو-25”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).