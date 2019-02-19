مرشح واحد سينافس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية

2019/02/19 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد شخصيات بارزة في المعارضة الجزائرية غدًا الاربعاء اجتماعًا تشاوريًا بهدف الاتفاق على تقديم مرشح واحد لمواجهة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في الانتخابات الرئاسية

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