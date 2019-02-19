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الكعبي : العراق دولة قوية ولا يحتاج الى قوات اجنبية
2019/02/19 | 21:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال الكعبي في حديث مع " الغدير " اننا اليوم لا نقبل بتواجد أي اجنبي على الاراضي العراقية وهو مخالف للقانون والاعراف الدولية . واوضح بان امريكا خرجت من العراق بمعاهدة ولا بد ان تدخل بموافقة الحكومة والبرلمان .

مبيناً بان التخبطات للادارة الامريكية دليل على عدم وجود موافقة عراقية لتواجد قواتهم في العراق. واضاف الكعبي ان العراق دولة قوية ولا يحتاج الى قوات اجنبية . يذكر ان هناك تسريبات اعلامية افادت بقرب افتتاح قاعدة أمريكية ثابتة قرب المثلث العراقي السوري الأردني ضمن حدود المحافظةانتهى  

ع.س

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