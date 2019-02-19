2019/02/19 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الكعبي في حديث مع " الغدير " اننا اليوم لا نقبل بتواجد أي اجنبي على الاراضي العراقية وهو مخالف للقانون والاعراف الدولية . واوضح بان امريكا خرجت من العراق بمعاهدة ولا بد ان تدخل بموافقة الحكومة والبرلمان .مبيناً بان التخبطات للادارة الامريكية دليل على عدم وجود موافقة عراقية لتواجد قواتهم في العراق. واضاف الكعبي ان العراق دولة قوية ولا يحتاج الى قوات اجنبية . يذكر ان هناك تسريبات اعلامية افادت بقرب افتتاح قاعدة أمريكية ثابتة قرب المثلث العراقي السوري الأردني ضمن حدود المحافظةانتهى

ع.س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي : العراق دولة قوية ولا يحتاج الى قوات اجنبية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي : العراق دولة قوية ولا يحتاج الى قوات اجنبية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).