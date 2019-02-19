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إصابة 20 فلسطينيًا برصاص الكيان الصهيوني على حدود غزة

العالم الاسلامي فلسطين

إصابة 20 فلسطينيًا برصاص الكيان الصهيوني على حدود غزة

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:58

فلسطينيين في المسير البحري- ارشيف

أصيب عدداً من الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركتهم في المسير البحري 24 على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "20 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي، خلال قمع الجيش الصهيوني للمشاركين في المسير البحري".وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، قد دعت إلى المشاركة في الحراك البحري 24 اليوم الثلاثاء، تحت شعار "استمرار الحصار نذير الانفجار"، مشيرة إلى أن سفن الحرية ستنطلق من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية للقطاع.انتهى...س ح

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