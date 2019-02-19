2019/02/19 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم اللواء 20 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، دورة لمقاتليه في مكافحة المتفجرات وذلك في اطار توجيهات قيادة الحشد الشعبي باعتبار العام الحالي 2019 عام التدريب.وقال موفدنا، إن اللواء 20 في الحشد الشعبي اختتم، اليوم، دورة الشهيد السعيد الشيخ عبد الودود في هندسة المتفجرات وكيفية مكافحتها.وأضاف، أن الدورة شهدت القاء محاضرات من قبل مختصين ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مقاتلو الحشد الشعبي يتدربون على مكافحة المتفجرات) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مقاتلو الحشد الشعبي يتدربون على مكافحة المتفجرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).