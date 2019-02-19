2019/02/19 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد المهدي: وفرنا الأموال اللازمة لتطوير الكهرباء

بغداد -

كلمة

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء عن

توفير الاموال اللازمة لعقد جنرال اليكترك الاميركية عبر مصرف

التجارة العراقي.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي: "وجهنا بتوفير

الاموال اللازمة لعقد جنرال اليكترك الاميركية عبر مصرف التجارة

العراقي".

وكانت شركة جنرال إلكتريك قد كشفت، الاربعاء، 12 شباط الجاري، أنها

قدمت للحكومة العراقية خطة استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة

الكهربائية تساهم في رفع قدرة منظومة توليد وتوزيع الكهرباء وتشغيل

المزيد من الأيدي العاملة.

ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية،

لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، في وقت تقول فيه

الحكومة إن طاقة الإنتاج تصل حاليا إلى 16 غيغاواط.

وتعد أزمة الكهرباء سببا أساسيا للاحتجاجات المتواصلة في وسط وجنوب

العراق، ومحورا أساسيا للسخط الشعبي على الحكومات المتعاقبة منذ عام

2003 بسبب تبديد أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع لتوليد الكهرباء

دون تحقيق نتائج تذكر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: وفرنا الأموال اللازمة لتطوير الكهرباء) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: وفرنا الأموال اللازمة لتطوير الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).